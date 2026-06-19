МИД обратился со срочным объявлением к казахстанцам, планирующим отдых во Вьетнаме
Так, в МИД казахстанцев проинформировали, что:
"Республика Вьетнам в пилотном режиме запустила систему предварительного предоставления информации о прибытии (Pre-arrival Information, PAI) для иностранных граждан".
По информации вьетнамской стороны, новая система позволяет иностранным гражданам до поездки в онлайн-режиме направлять сведения о своем прибытии во Вьетнам. На основе предоставленных данных иммиграционные органы заранее проводят необходимые проверки, что способствует сокращению времени прохождения пограничного контроля и снижению очередей в международных аэропортах.
"В настоящее время система функционирует в пилотном режиме в международном аэропорту Таншоннят. В дальнейшем планируется ее поэтапное внедрение в международных аэропортах Нойбай, Дананг, Камрань и Фукуок, а также на других пунктах пропуска через государственную границу".Пресс-служба МИД РК
При этом, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, система PAI не является обязательным требованием для въезда во Вьетнам и не выполняет функции оформления либо рассмотрения визовых заявлений. Она предназначена исключительно для предварительного предоставления информации о поездке.
"Власти Вьетнама рекомендуют иностранным гражданам пользоваться только официальным порталом prearrival.immigration.gov.vn и соблюдать осторожность в отношении мошеннических интернет-ресурсов".Пресс-служба МИД РК
2 июня 2026 года сообщалось, что новые правила въезда во Вьетнам затронули казахстанцев.