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Туризм

МИД обратился со срочным объявлением к казахстанцам, планирующим отдых во Вьетнаме

Вьетнам, туристический объект, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 10:06 Фото: pixabay
Сегодня, 19 июня 2026 года, в Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сделали важное заявление. Оно адресовано гражданам, планирующим поездку во Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Так, в МИД казахстанцев проинформировали, что:

"Республика Вьетнам в пилотном режиме запустила систему предварительного предоставления информации о прибытии (Pre-arrival Information, PAI) для иностранных граждан".

По информации вьетнамской стороны, новая система позволяет иностранным гражданам до поездки в онлайн-режиме направлять сведения о своем прибытии во Вьетнам. На основе предоставленных данных иммиграционные органы заранее проводят необходимые проверки, что способствует сокращению времени прохождения пограничного контроля и снижению очередей в международных аэропортах.

"В настоящее время система функционирует в пилотном режиме в международном аэропорту Таншоннят. В дальнейшем планируется ее поэтапное внедрение в международных аэропортах Нойбай, Дананг, Камрань и Фукуок, а также на других пунктах пропуска через государственную границу".Пресс-служба МИД РК

При этом, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, система PAI не является обязательным требованием для въезда во Вьетнам и не выполняет функции оформления либо рассмотрения визовых заявлений. Она предназначена исключительно для предварительного предоставления информации о поездке.

"Власти Вьетнама рекомендуют иностранным гражданам пользоваться только официальным порталом prearrival.immigration.gov.vn и соблюдать осторожность в отношении мошеннических интернет-ресурсов".Пресс-служба МИД РК

2 июня 2026 года сообщалось, что новые правила въезда во Вьетнам затронули казахстанцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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