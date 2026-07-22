#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.59
536.22
5.96
Общество

Отдых может закончиться трагедией: МВД обратилось к казахстанцам

Знак купание запрещено, купание запрещено, запрет на купание, запрещено купаться , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 14:53 Фото: pexels
Сегодня, 22 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана напомнили гражданам о важных правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что в летний период возрастает риск несчастных случаев на воде.

В связи с этим МВД призывает казахстанцев строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов:

  • Купайтесь только в специально разрешенных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не ныряйте в незнакомых местах и не переоценивайте свои силы.
  • Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, даже если они умеют плавать. Несчастный случай может произойти за считанные секунды.
  • Во время отдыха соблюдайте общественный порядок, бережно относитесь к природе и не оставляйте после себя мусор.
"Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы".Актоты Боранова

Она также призвала граждан помнить, что безопасность начинается с личной ответственности.

18 июля 2026 года в МЧС казахстанцам напомнили о правилах безопасности на воде в летний период. Также в ведомстве назвали главные ошибки на воде, приводящие к трагедии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МВД РК
09:29, 28 мая 2026
К казахстанцам перед летними каникулами обратилось МВД
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:27, 13 июля 2026
Эта ошибка может стоить ребенку жизни: МВД обратилось к казахстанцам
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
18:21, 12 января 2026
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элизабет Турсынбаева и Этери Тутберидзе
14:49, Сегодня
Связь травмы Турсынбаевой с системой подготовки и сменой поколений в группе Тутберидзе
&quot;Тобыл&quot;
14:30, Сегодня
Российское СМИ сделало прогноз на матч "Паневежис" — "Тобыл" в Лиге Конференций
Валат Мусаев
14:20, Сегодня
Казахстанский стрелок Валат Мусаев выиграл чемпионат мира в Эстонии
Баходир Джалолов
13:53, Сегодня
Выпускники школы двукратного чемпиона ОИ Джалолова получили дипломы и сертификаты тренеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: