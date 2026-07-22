Отдых может закончиться трагедией: МВД обратилось к казахстанцам
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Сегодня, 22 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана напомнили гражданам о важных правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что в летний период возрастает риск несчастных случаев на воде.
В связи с этим МВД призывает казахстанцев строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов:
- Купайтесь только в специально разрешенных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не ныряйте в незнакомых местах и не переоценивайте свои силы.
- Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, даже если они умеют плавать. Несчастный случай может произойти за считанные секунды.
- Во время отдыха соблюдайте общественный порядок, бережно относитесь к природе и не оставляйте после себя мусор.
"Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы".Актоты Боранова
Она также призвала граждан помнить, что безопасность начинается с личной ответственности.
18 июля 2026 года в МЧС казахстанцам напомнили о правилах безопасности на воде в летний период. Также в ведомстве назвали главные ошибки на воде, приводящие к трагедии.
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