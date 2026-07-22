Отдых может закончиться трагедией: МВД обратилось к казахстанцам

Сегодня, 22 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана напомнили гражданам о важных правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова отметила, что в летний период возрастает риск несчастных случаев на воде.

В связи с этим МВД призывает казахстанцев строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов:

Купайтесь только в специально разрешенных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не ныряйте в незнакомых местах и не переоценивайте свои силы.

Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, даже если они умеют плавать. Несчастный случай может произойти за считанные секунды.

Во время отдыха соблюдайте общественный порядок, бережно относитесь к природе и не оставляйте после себя мусор.

"Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы". Актоты Боранова

Она также призвала граждан помнить, что безопасность начинается с личной ответственности.

18 июля 2026 года в МЧС казахстанцам напомнили о правилах безопасности на воде в летний период. Также в ведомстве назвали главные ошибки на воде, приводящие к трагедии.