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Туризм

В горах Кавказа нашли народ, язык которого не понимает больше никто в мире

Село Хиналыг, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 23:31 Фото: wikipedia
Авторы блога The Third Culture Travels рассказали о селе Хиналыг в Азербайджане, расположенном на высоте 2180 метров. Оно считается одним из старейших постоянно населенных поселений в мире, сообщает Zakon.kz.

Хиналыг внесенно в список ЮНЕСКО. Его уникальность в том, что местные жители сохранили свой язык, имеют самобытную архитектуру и придерживаются полукочевых традиций.

Изоляция в Кавказских горах позволила Хиналыгу развиваться в своем собственном темпе на протяжении тысячелетий. В этой местности живут хиналыги, называющие себя "кеттидами".

Они используют уникальный кетшский, или хиналугский язык. Он отличается от других языков, распространенных в регионе, своей сложной структурой и уникальным звучанием. Интересно, что у этого языка нет алфавита и письменности.

Хиналуги – потомки кавказских албанцев, сохранившие свою культуру и обычаи. Местные жители утверждают, что являются потомками Ноя и что именно здесь причалил ковчег. Местные легенды гласят, что некоторые люди спаслись от библейского потопа на вершине азербайджанского холма.

Численность населения достигает нескольких сотен человек, но меняется в зависимости от сезонных миграций пастухов и стад по старым перегонным путям.

Люди проживают в каменных домах, каждый с двумя или тремя стенами. При этом крыша нижнего здания служит внутренним двором для следующего. Такое расположение помогает экономить пространство и сохранять тепло, как и использование местного камня и традиционных строительных материалов.

Воду в дома подавали по трубам с гор, а хранят ее в металлических емкостях. Печи топят высушенным навозом. Несмотря на традиционный уклад, в поселении уже есть электричество, спутниковые антенны, телефон, почтовое отделение и школа.

Ранее сообщалось, что в Китае откроется первый в мире полностью роботизированный отель на искусственном острове.

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Аксинья Титова
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