Потерял все пальцы: альпиниста из СНГ бросил на восьмитысячнике Непала гид

9 мая 2026 года российский альпинист Константин Смирнов добрался до вершины восьмитысячника Макалу (8463 м). Однако при спуске произошло непредвиденное: гид ушел вниз, оставив клиента одного в темноте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание MOUNTAIN, это привело к тому, что россиянин потерял все пальцы на левой руке из-за обморожения и обвинил непальскую компанию Makalu Adventure и ее гида в халатности.

Альпинист подал отдельные иски в Суд по защите прав потребителей в Катманду и в районное полицейское управление в Санкхувасабхе, где находится гора Макалу.

По словам Константина, он и его гид Бхаджурам Гурунг поднялись на вершину Макалу 9 мая 2026 года около 10:45 утра.

"Меня оставили на спуске с вершины Макалу 9 мая в период с 18:30 до 19:00 на высоте примерно 7900 метров", – утверждает альпинист.

Пока его гид Гурунг шел до лагеря на высоте 7500 метров к 21:00, он оставил Константина одного на 7900 метрах.

"Но Бхаджурам не сообщил сотрудникам базового лагеря или другим шерпам в лагере, что я остался позади", – пояснил он в иске.

По данным GPS-трекера на его часах, Константин спускался один до 21:30 9 мая, когда на высоте 7720 метров остановился отдохнуть и впал в высокогорную кому/сон.

"В результате того, что на левой руке не было варежки, я получил сильное обморожение, потребовавшее полной ампутации всех пальцев", – добавил он.

На следующее утро, 10 мая в 5:00, Константину удалось очнуться, и он немедленно активировал SOS-сигнал на своем Garmin Messenger.

"После того как он признал, что меня нет в лагере, Ламсал дал понять, что это моя вина. Он сказал, что я отказался использовать кислород, что является абсолютной ложью. В конце концов Ламсал заявил, что "его шерпы" не могут подняться, чтобы помочь мне, из-за сильного ветра. В то же время я медленно спускался сам, и, согласно Garmin, к 7:30 утра 10 мая я достиг высоты 7600 метров, недалеко от лагеря на вершине (несмотря на тот "сильный ветер"). Так как видимости не было, я снова заснул", – добавил альпинист.

10 мая в 10:00 он проснулся и попросил Ламсала (через Garmin) прислать кого-нибудь, чтобы помочь ему, так как он не видел направление к лагерю.

"Он заверил меня и мою жену, что "шерпы с кислородом" идут мне на помощь. Прождав четыре часа, я решил продолжить спуск, так как был уверен, что не переживу еще одну ночь на горе", – вспоминает Смирнов.

К 17:40 10 мая Константин смог самостоятельно добраться до лагеря на высоте 7500 метров. Его гид, по сообщениям, провел весь день в комфортной теплой палатке с большим количеством кислорода. Компания Makalu Adventure неоднократно просила его подняться, чтобы помочь альпинисту, но он отказался, добавил Константин.

Примечательно, что Ламсал не связывался с ним более десяти дней, пока Константин был в больнице.

Клиент успешно подал иск против экспедиционной компании и своего гида. Дело против Makalu Adventure зарегистрировано в Суде по защите прав потребителей Катманду с требованием компенсации и принятия мер против фирмы.

Ламсал выразил опасение, что Константин был соблазнен юридической фирмой, которая ставит деньги выше человечности.

Судебный процесс в Непале только начинается. Это дело может стать важным прецедентом для всей альпинистской индустрии: впервые иностранный клиент добился регистрации иска против непальской экспедиционной компании и гида.

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