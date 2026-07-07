Две туристки зависли на высоте 4317 метров в горах Алматы
Последний раз их местонахождение было зафиксировано днем в районе вершины.
Для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулись сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" МЧС Республики Казахстан совместно со Службой спасения ДЧС города Алматы.
Прибыв в район Большого Алматинского озера, спасатели приступили к обследованию высокогорного маршрута в направлении пика Сатпаева.
В ходе поисково-спасательных работ туристки были обнаружены на высоте 4317 метров над уровнем моря в районе кемпинга у пика Сатпаева. После установления их местонахождения спасатели сопроводили девушек до безопасного места. Поисково-спасательная операция завершилась успешно.
В медицинской помощи туристки не нуждались.
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