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Происшествия

Две туристки зависли на высоте 4317 метров в горах Алматы

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 07:47 Фото: pixabay
Ночью 7 июля на пульт 112 поступило сообщение о том, что две девушки 2007 и 2008 годов рождения, совершавшие восхождение на пик Сатпаева, не вернулись в назначенное время и перестали выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Последний раз их местонахождение было зафиксировано днем в районе вершины.

Для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулись сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" МЧС Республики Казахстан совместно со Службой спасения ДЧС города Алматы.

Прибыв в район Большого Алматинского озера, спасатели приступили к обследованию высокогорного маршрута в направлении пика Сатпаева.

В ходе поисково-спасательных работ туристки были обнаружены на высоте 4317 метров над уровнем моря в районе кемпинга у пика Сатпаева. После установления их местонахождения спасатели сопроводили девушек до безопасного места. Поисково-спасательная операция завершилась успешно.

В медицинской помощи туристки не нуждались.

Ранее мы писали о том, что двухлетний ребенок потерялся на пляже в Семее.

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Аксинья Титова
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