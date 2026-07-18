Египет переходит на цифровые туристические визы

С 1 августа 2026 года в международном аэропорту Каира визовые наклейки по прибытии начнут менять на QR-коды, сообщает Zakon.kz.

Нововведение реализуется в рамках государственной программы цифровизации, передает палата туристических компаний и агентств страны. Так, вместо привычной бумажной визовой марки иностранные туристы будут получать электронную визу в виде QR-кода через специальный сайт или мобильное приложение.

Оформить цифровую визу можно будет заранее – не позднее чем за 48 часов до поездки.

"Стоимость въездной визы составит 30 долларов США, дополнительно предусмотрен сервисный сбор в размере 6 долларов", – говорится в сообщении.

Для ускорения прохождения пограничного контроля в аэропортах установят терминалы самообслуживания, где путешественники смогут завершить оформление и оплатить необходимые сборы без очередей. Важно не путать новую систему QR-кодов с уже существующей электронной e-Visa, которую оформляют на портале visa2egypt.gov.eg. Тут речь именно о визе по прибытии.

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