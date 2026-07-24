Почему туристы на пляже в Калифорнии получают за уборку мусора штраф вместо благодарности

Жители городка Форт-Брэгг на побережье Калифорнии (США) могут получить штраф за уборку мусора на местном Стеклянном пляже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ixbt, мусор на этом пляже охраняют как сокровища. Охрана природы и ее первозданного вида в прошлом веке представляла собой плачевное зрелище.

К мусору люди относились с почти философским подходом: где он лежит, там ему и место. Где выкинули, там и свалка. По тому же принципу жители городка Форт-Брэгг выбрали бухту с высокими скалами, назвали ее свалкой под номером один и начали сбрасывать туда свой мусор.

После появились места под номером два и три. Туда шло абсолютно все: бытовой мусор, горы стеклянных бутылок, консервные банки, старая домашняя техника и даже старые автомобили. В 1967 году до местных властей дошло, что устраивать гигантские свалки у побережья, так еще и периодически жечь на них покрышки не очень хорошая идея.

Свалку под номером один, как и все прилегающие, постепенно закрыли. Весь мусор с пляжей нужно было вывезти, и если крупные металлические остовы машин и токсичные отходы кое-как увезли прочь, то миллионы мелких осколков стекла убрать было куда сложнее.

Тогда власти решили, что раз стекло это не токсичные отходы, то и не надо его трогать.

В течение следующих сорока лет неутомимые волны и приливы обкатывали, шлифовали и полировали острые грани осколков. Природа превратила грубый антропогенный хлам в идеально гладкие, полупрозрачные разноцветные камушки, украсив ими весь пляж.

Тогда пляжу с серийным номером дали куда более интересное наименование – Стеклянный пляж.

Сегодня пляж является частью государственного парка Маккеррихер. Сюда съезжаются тысячи туристов со всего мира, чтобы походить по шуршащему стеклянному ковру и сделать парочку ярких снимков.

И так как пляж официально признан уникальной охраняемой зоной, выносить с него стеклянную гальку запрещено. Если бдительные рейнджеры или местные активисты увидят, что кто-то насыпает в карман горсть разноцветных стекляшек на сувениры, ему гарантирован крупный штраф.

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