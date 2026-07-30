Новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган появятся в августе

Реагируя на сезонный спрос авиакомпания VietJet Qazaqstan расширяет внутреннюю маршрутную сеть в летний сезон, сообщает Zakon.kz.

С 1 августа открывается новый маршрут Астана – Семей, передает пресс-служба авиакомпании. Кроме того, назначены дополнительные рейсы:

с 3 по 8 августа Астана – Актобе;

с 1 по 31 августа Астана – Жезказган.

"Расширение маршрутной сети позволит улучшить транспортную доступность регионов в период высокого летнего спроса, предложив пассажирам больше вариантов для путешествий внутри Казахстана", – говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее стало известно, что прямые авиарейсы соединят Оренбург и Алматы.