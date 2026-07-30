Новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган появятся в августе
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Реагируя на сезонный спрос авиакомпания VietJet Qazaqstan расширяет внутреннюю маршрутную сеть в летний сезон, сообщает Zakon.kz.
С 1 августа открывается новый маршрут Астана – Семей, передает пресс-служба авиакомпании. Кроме того, назначены дополнительные рейсы:
- с 3 по 8 августа Астана – Актобе;
- с 1 по 31 августа Астана – Жезказган.
"Расширение маршрутной сети позволит улучшить транспортную доступность регионов в период высокого летнего спроса, предложив пассажирам больше вариантов для путешествий внутри Казахстана", – говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее стало известно, что прямые авиарейсы соединят Оренбург и Алматы.
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