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Туризм

Новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган появятся в августе

Авиарейсы из Астаны в Семей, Жезказган, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 07:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Реагируя на сезонный спрос авиакомпания VietJet Qazaqstan расширяет внутреннюю маршрутную сеть в летний сезон, сообщает Zakon.kz.

С 1 августа открывается новый маршрут Астана – Семей, передает пресс-служба авиакомпании. Кроме того, назначены дополнительные рейсы:

  • с 3 по 8 августа Астана – Актобе;
  • с 1 по 31 августа Астана – Жезказган.
"Расширение маршрутной сети позволит улучшить транспортную доступность регионов в период высокого летнего спроса, предложив пассажирам больше вариантов для путешествий внутри Казахстана", – говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее стало известно, что прямые авиарейсы соединят Оренбург и Алматы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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