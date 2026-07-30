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Туризм

Новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан

Измир - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 08:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 31 июля 2026 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции – SunExpress, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Комитета гражданской авиации, авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Измир. Они будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – отметили в авиационном ведомстве.

А для развития внутреннего туризма в августе появятся новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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