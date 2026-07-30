Новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан

С 31 июля 2026 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции – SunExpress, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Комитета гражданской авиации, авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Измир. Они будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – отметили в авиационном ведомстве.

А для развития внутреннего туризма в августе появятся новые авиарейсы из Астаны в Семей, Актобе и Жезказган.