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Мир

Погибшие на знаменитой горе альпинисты могли погубить на вершине домашнюю кошку

Альпинисты с кошкой, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 08:37 Фото: Facebook/alma.durmis
Спасательная операция по вызволению из снежного плена альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе завершена. Итог восхождения – пятеро погибли, выжили только двое. Среди семи человек больше всего внимания привлекла судьба кошки по кличке Мачика, сообщает Zakon.kz.

По данным KP.RU, Мачика была вместе с блогерами Альмой и Денисом Оканович. Пара вела свой блог – "Трио Фантастико". Они прославились благодаря тому, что брали кошку в каждое путешествие, сопровождая свои походы снимками питомца.

Альпинисты с кошкой, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 08:37

Фото: социальные сети

Последнее сообщение о судьбе Мачики, как и о судьбе самих туристов, появилось в блоге пары "Трио Фантастико".

"Мы успешно завершили акклиматизационный подъем к 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 мы отправляемся на главный подъем. Скрестите пальцы – впереди самая большая задача до сих пор. Мачика движется к самой высокой вершине Европы", – написали Окановичи, сопроводив пост фото с кошкой.

После этого на высоте уже 5100 метров туристы подали сигнал бедствия, когда на них обрушилась непогода. К месту происшествия отправились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые и занимались эвакуацией выживших и погибших.

Кошка альпинистов, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 08:37

Фото: Facebook/alma.durmis

Среди погибших альпинистов нашли владельцев кошки – Альму и Дениса. Информация об их гибели появилась и в группах альпинистов города Боснии и Герцеговины. Многие задались вопросом – что случилось с кошкой Мачикой? Сразу в нескольких постах появилось сообщение от знакомых пары.

"Кошка Мачика жива, она осталась в альпинистском домике (лагере) в безопасности и не шла на финальный штурм в непогоду", – сообщила одна из подписчиц, которую многие приняли за подругу погибшей пары или родственницу. Такое же сообщение появилось в комментариях к постам зарубежных СМИ.

Дальше эта информация стала обрастать подробностями. Люди сообщали, что за Мачикой сейчас присматривают волонтеры и даже спасатели Боснии и Герцеговины, которые готовят ее эвакуацию на Родину.

Вскоре появилась другая информация. Боснийские СМИ сообщили, что кошка на самом деле была в рюкзаке. И ни в каком лагере ее не оставляли. Якобы ее нашли замерзшей вместе с хозяевами.

Издание KP.RU проверило эту информацию у спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Вы извините нас, конечно, но мы не можем знать судьбу кошки. Мы людей спасали. А кошка – никто не знает, какая судьба у бедолаги. Никто из спасателей не видел кошку, если бы видели, мы бы ее притащили", – ответили спасатели.

Ранее мы писали о том, что знаменитая гора "забрала" семь жизней за неделю.

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Аксинья Титова
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