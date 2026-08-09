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Туризм

Туристки пожаловались в Минздрав Турции на огромный счет в местной больнице

Лечение в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 07:50 Фото: pixabay
В Аланье двум гражданкам Швейцарии выставили счет на 1293 евро за помощь при солнечном ударе. Девушки сочли сумму завышенной и обратились в Министерство здравоохранения Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Tourism Today, недавно Фатма Дилек Киркбунар и Морена Мари Оппрехт обратились в отделение неотложной помощи Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi с симптомами теплового удара. В частности, туристок беспокоили слабость, тошнота и головокружение.

"Им провели осмотр, взяли анализы крови, поставили капельницы и ввели лекарства, после чего выписали в тот же вечер", – говорится в публикации.

Общая стоимость лечения составила 1293 евро, по 646,72 евро с каждой пациентки. По словам туристок, сначала с них взяли по 210 евро за прием, а затем еще около 440 евро за процедуры. В общем на двоих это примерно 71 тыс. турецких лир.

"Это очень дорого даже по швейцарским меркам", – возмутились туристки.

Вдобавок они назвали себя жертвами мошенничества.

После официального обращения туристок в профильное министерство в медицинском учреждении пояснили, что тарифы рассчитаны по системе Турецкой медицинской ассоциации и могут варьироваться в зависимости от времени обращения, участия переводчика, использования оборудования и других факторов.

Для экономии времени туристов появилась единая интерактивная карта с замками, крепостями и дворцами по всему миру.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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