Туристки пожаловались в Минздрав Турции на огромный счет в местной больнице

В Аланье двум гражданкам Швейцарии выставили счет на 1293 евро за помощь при солнечном ударе. Девушки сочли сумму завышенной и обратились в Министерство здравоохранения Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Tourism Today, недавно Фатма Дилек Киркбунар и Морена Мари Оппрехт обратились в отделение неотложной помощи Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi с симптомами теплового удара. В частности, туристок беспокоили слабость, тошнота и головокружение.

"Им провели осмотр, взяли анализы крови, поставили капельницы и ввели лекарства, после чего выписали в тот же вечер", – говорится в публикации.

Общая стоимость лечения составила 1293 евро, по 646,72 евро с каждой пациентки. По словам туристок, сначала с них взяли по 210 евро за прием, а затем еще около 440 евро за процедуры. В общем на двоих это примерно 71 тыс. турецких лир.

"Это очень дорого даже по швейцарским меркам", – возмутились туристки.

Вдобавок они назвали себя жертвами мошенничества.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptıkları sırada rahatsızlanan iki genç kız özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Genç kızlardan hastanede uygulanan muayene, kan tahlili ve serum için toplam bin 293 euro (yaklaşık 71 bin TL) fatura çıkarıldı. Karşılarına çıkan yüksek… pic.twitter.com/uEYjKFm1jm — Polis Haberleri Gazetesi (@polisbultenleri) August 5, 2026

После официального обращения туристок в профильное министерство в медицинском учреждении пояснили, что тарифы рассчитаны по системе Турецкой медицинской ассоциации и могут варьироваться в зависимости от времени обращения, участия переводчика, использования оборудования и других факторов.

Для экономии времени туристов появилась единая интерактивная карта с замками, крепостями и дворцами по всему миру.