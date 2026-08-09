Нашли их пустую палатку: в горах Кыргызстана бесследно пропала группа альпинистов

В горах Ошской области Кыргызстана нашли палатку пропавших альпинистов, внутри которой никого не оказалось. В группе были два гражданина Беларуси и один гражданин Литвы, сообщает Zakon.kz.

Для поиска трех иностранных туристов привлечены пять спасателей МЧС со спецтехникой, пять сотрудников Пограничной службы и два добровольца-гида – граждане Швейцарии.



"8 августа к поискам были привлечены восемь спасателей. Работы проводились на высоте около 5 000 метров, после чего спасатели остались на ночевку", – отметили в МЧС.

Посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших белорусов. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИД, после восхождения на пик Курумды (Памиро-Алай и Заалайский (Чон-Алайский) хребет по Северному гребню) альпинисты перестали выходить на связь.

Близкие пропавших белорусов создали сайт kurumdy.by, где собирают средства на поиски альпинистов.

Одного из спортсменов зовут Максим Полянский, ему 43 года, он проживает в Колодищах.

Фото: kurumdy

Работает инженером-конструктором, разрабатывает приборы радиационного контроля: Преодолел все пять семитысячников бывшего СССР, включая пик Победы – самый тяжелый из них. И пик Революции в глубине Памира, куда доходят единицы. Кроме гор – велопоходы, пещеры, скалы.

Второй белорус – 60-летний Николай Свиридов из Солигорска.

Фото: kurumdy

Он также инженер, кандидат в мастера спорта по туризму. Самый опытный в группе: все пять семитысячников, пик Революции, не одно десятилетие в горах.

С ними в горы пошел Сергей Рубцов из Вильнюса (Литва), мужчине 37 лет.

Фото: kurumdy

Вместе с Максимом и Николаем прошел пик Революции – одну из самых далеких и труднодоступных вершин Памира".

Близкие делятся обстоятельствами пропажи альпинистов :

20 июля группа прилетела в Ош, получила погранпропуска и добралась к старту маршрута в ущелье реки Кызылсу. Спутниковый телефон не подключился – связь дальше была только через китайского мобильного оператора, эпизодически.

27-28 июля группа выходила на связь из первого лагеря: "У нас все ок, идем по плану". Прислали координаты лагеря. 30 июля были на высоте 5660. Группа шла с отставанием от графика на один день.

1 августа в 10:30 все трое поднялись на вершину пика Курумды (6613 м) по северному гребню. 2 августа – последний выход на связь. Группа сообщила, что будет готова выехать 4 августа в 10:00.

4-5 августа водитель дважды выезжал в условленное место. Группа с маршрута не вышла. Организована поисковая операция. Все поисковые отряды ограничены в своих передвижениях: у них нет таких специалистов, которые ведут высокогорные работы, и поэтому они, а также вертолет нанимаются за счет средств семей. Вертолет.

Единственный способ осмотреть верхнюю часть маршрута и снять группу, если ее найдут.

Ранее мы писали о том, что альпинисты, рискуя жизнями, не смогли найти тело Наговицыной на пике Победы.