Бесплатно менять даты полетов в Дубай разрешили в известной авиакомпании

Emirates разрешила пассажирам бесплатно менять даты поездок в Дубай без ограничений с 10 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Такая гибкость со стороны авиакомпании происходит на фоне нестабильной ситуации в авиаперевозках. Теперь пассажиры, направляющиеся в Дубай, могут неограниченное количество раз бесплатно менять даты вылета независимо от выбранного тарифа. Информация для действующих и потенциальных пассажиров вышла на официальном сайте Emirates.

"Кроме того, Emirates снизила сбор за возврат билетов в Дубай. Теперь при отмене поездки удержат 25 или 50 долларов в зависимости от тарифа", – говорится в пресс-релизе.

Для остальных направлений пассажиры, купившие билеты со 2 апреля 2026 года, получают одно бесплатное изменение даты, в том числе на маршрутах с пересадкой в Дубае. Также тариф можно бесплатно зафиксировать на 24 часа.

Авиакомпания одновременно расширила туристическую страховку. Она включает медицинские расходы, экстренную эвакуацию, компенсации при отмене поездки и проблемах с багажом, а также дополнительное покрытие в случае вооруженных конфликтов – до 25 тыс. долларов на медицинские расходы и возможность бесплатно продлить поездку на срок до 30 дней.

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