Тело знаменитого альпиниста Нирмала Пурджи нашли после схода лавины в Пакистане

2 августа спасатели обнаружили тело всемирно известного британско-непальского альпиниста Нирмала Пурджи, сообщает Zakon.kz.

По информации Associated Press, вместе с ним были найдены тела еще трех участников экспедиции. Это тела китайского альпиниста Ван Чжуна, а также непальских гидов Нимы Шерпы и Кили Пембы Шерпы. Ранее были извлечены тела оманской альпинистки Натиры Ахмед, американки Мэллори Гайс и непальца Бахадура Гурунга. Поиски еще нескольких участников экспедиции продолжались, однако впоследствии власти подтвердили гибель всех 10-ти альпинистов.

Лавина накрыла международную группу во время восхождения на Броуд-Пик (8047 м) в горной системе Каракорум. По данным Альпийского клуба Пакистана, спасательная операция осложнялась сильным снегопадом, ветром и сложным рельефом. Поиски продолжались несколько дней с участием военных вертолетов и наземных групп.

В Альпийском клубе Пакистана назвали гибель Пурджи и его команды огромной потерей для мирового альпинистского сообщества и выразили соболезнования семьям погибших.

2 августа 2026 года в Перу потерпел крушение туристический самолет, на борту которого находились 13 человек. Все они погибли.