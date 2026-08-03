#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
473.59
544.68
5.94
Мир

Тело знаменитого альпиниста Нирмала Пурджи нашли после схода лавины в Пакистане

В Пакистане спасатели обнаружили тело известного альпиниста Нирмала Пурджи, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 05:50 Фото: pixabay
2 августа спасатели обнаружили тело всемирно известного британско-непальского альпиниста Нирмала Пурджи, сообщает Zakon.kz.

По информации Associated Press, вместе с ним были найдены тела еще трех участников экспедиции. Это тела китайского альпиниста Ван Чжуна, а также непальских гидов Нимы Шерпы и Кили Пембы Шерпы. Ранее были извлечены тела оманской альпинистки Натиры Ахмед, американки Мэллори Гайс и непальца Бахадура Гурунга. Поиски еще нескольких участников экспедиции продолжались, однако впоследствии власти подтвердили гибель всех 10-ти альпинистов.

Трагедия с альпинистами в Пакистане, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 05:50

Фото: Х/k_c_shivansh

Лавина накрыла международную группу во время восхождения на Броуд-Пик (8047 м) в горной системе Каракорум. По данным Альпийского клуба Пакистана, спасательная операция осложнялась сильным снегопадом, ветром и сложным рельефом. Поиски продолжались несколько дней с участием военных вертолетов и наземных групп.

В Альпийском клубе Пакистана назвали гибель Пурджи и его команды огромной потерей для мирового альпинистского сообщества и выразили соболезнования семьям погибших.

2 августа 2026 года в Перу потерпел крушение туристический самолет, на борту которого находились 13 человек. Все они погибли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Непальский альпинист-рекордсмен Нирмал &quot;Нимсдай&quot; Пурджа
05:58, 02 августа 2026
Покорил 14 восьмитысячников мира и погиб: не стало знаменитого Нирмала Пурджи
Альпинисты, снег, спуск
04:30, 27 июля 2026
Погиб еще один альпинист: знаменитая гора "забрала" семь жизней за неделю
Одиннадцать тел нашли после взрыва мины в Пакистане
03:10, 14 января 2025
Одиннадцать тел обнаружили после взрыва метана в Пакистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Воспитанник &quot;Ливерпуля&quot; Шейи Оджо раскрыл причины своего перехода в &quot;Актобе&quot;
06:45, Сегодня
Воспитанник "Ливерпуля" Шейи Оджо раскрыл причины своего перехода в "Актобе"
&quot;Этот парень – гений&quot;: Хавьер Мендес оценил бойцовский интеллект Ислама Махачева
06:16, Сегодня
"Этот парень – гений": Хавьер Мендес оценил бойцовский интеллект Ислама Махачева
Ассистент главного тренера &quot;Алтая&quot; разобрал причины крупного поражения от &quot;Окжетпеса&quot;
05:49, Сегодня
Ассистент главного тренера "Алтая" разобрал причины крупного поражения от "Окжетпеса"
Жанибек Алимханулы расположился сразу за &quot;Канело&quot; в новом рейтинге WBO
05:18, Сегодня
Жанибек Алимханулы расположился сразу за "Канело" в новом рейтинге WBO
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: