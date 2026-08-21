Алматы и Гонконг соединит новый прямой авиарейс

20 августа авиакомпания Cathay Pacific объявила о запуске нового прямого пассажирского рейса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый рейс запланирован на 9 января 2027 года, передает пресс-служба авиакомпании в своих соцсетях.

"Этот маршрут станет первым направлением авиакомпании в Центральной Азии и единственным прямым пассажирским маршрутом, связывающим Гонконг с Казахстаном", – говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

"Как коммерческая и культурная столица Казахстана, Алматы служит важными воротами в Центральную Азию, предлагая возможности для расширения торговли, бизнеса и туризма", – заявили в Cathay Pacific.

По мнению авиакомпании, включение Алматы в свою сеть еще больше укрепляет ее стремление к укреплению позиций Гонконга как ведущего международного авиационного хаба.

С 10 августа 2026 года Emirates разрешила пассажирам бесплатно менять даты поездок в Дубай без ограничений, а с 16 октября 2026 года в аэропортах Таиланда смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца.