#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
Туризм

Теперь лишь три страны смогут получить визу по прибытии в Таиланд

Небо, крыша, флаг Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 04:30 Фото: pixabay
С 15 сентября в Таиланде вступает в силу новый режим пребывания иностранцев в стране. Срок, ограничивающий период нахождения на территории королевства без визы, сокращают с 60 дней до 30, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на "Королевскую газету", полностью отменяется предыдущее постановление от 15 июля 2024 года, которое предоставляло 60-дневный безвизовый режим гражданам 93 стран и территорий для осуществления туристических и краткосрочных деловых поездок.

Новые правила вступают в силу 15 сентября.

Власти Таиланда подготовили новый список, в который вошли 60 государств и территорий, граждане которых смогут находиться на территории королевства в туристических целях до 30 дней без необходимости оформления визовых документов.

Реформа также резко сократит число путешественников, которые могут получить визу по прибытии в Таиланд. Новые правила официально ограничивают список стран, имеющих право на получение визы по прибытии, тремя странами: Азербайджаном, Беларусью и Сербией.

Действующая в настоящее время схема по-прежнему позволяет гражданам 31 страны и территории получать визу по прибытии.

Ранее стало известно, что Таиланд ужесточает требования для получателей долгосрочной визы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев
12:16, 17 июля 2024
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев
Флаги России и Казахстана, флаги Российской Федерации и Республики Казахстан, флаги РФ и РК, Россия и Казахстан, сотрудничество России и Казахстана, отношения России и Казахстана, дипломатические отношения России и Казахстана
21:42, 31 декабря 2024
Казахстанцы без визы не смогут находиться в России больше 90 дней в году
В Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана
12:52, 03 сентября 2024
В Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович празднует победу над Мозесом Итаумой
04:47, 01 сентября 2026
"Я проигрывал каждый раунд": Хргович прокомментировал волевую победу над Итаумой
Жасулан Амир во время тренировки
04:20, 01 сентября 2026
Глава "Ордабасы" исключил трансфер Жасулана Амира в этом году
Баходир Джалолов во время тренировочного процесса
03:48, 01 сентября 2026
Баходир Джалолов бросил вызов Филипу Хрговичу после его чемпионского боя
Умар Нурмагомедов в Шанхае перед боем с Сонг Ядонгом
03:19, 01 сентября 2026
"Не жалейте меня": Умар Нурмагомедов отреагировал на первое досрочное поражение в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: