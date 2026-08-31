Теперь лишь три страны смогут получить визу по прибытии в Таиланд

С 15 сентября в Таиланде вступает в силу новый режим пребывания иностранцев в стране. Срок, ограничивающий период нахождения на территории королевства без визы, сокращают с 60 дней до 30, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на "Королевскую газету" , полностью отменяется предыдущее постановление от 15 июля 2024 года, которое предоставляло 60-дневный безвизовый режим гражданам 93 стран и территорий для осуществления туристических и краткосрочных деловых поездок.

Новые правила вступают в силу 15 сентября.

Власти Таиланда подготовили новый список, в который вошли 60 государств и территорий, граждане которых смогут находиться на территории королевства в туристических целях до 30 дней без необходимости оформления визовых документов.

Реформа также резко сократит число путешественников, которые могут получить визу по прибытии в Таиланд. Новые правила официально ограничивают список стран, имеющих право на получение визы по прибытии, тремя странами: Азербайджаном, Беларусью и Сербией.

Действующая в настоящее время схема по-прежнему позволяет гражданам 31 страны и территории получать визу по прибытии.

Ранее стало известно, что Таиланд ужесточает требования для получателей долгосрочной визы.