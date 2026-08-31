Таиланд ужесточает требования для получателей долгосрочной визы

Королевство Таиланд ужесточает требования по предъявляемым документам к получателям Destination Thailand Visa (DTV), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации с официального сайта Министерства иностранных дел (МИД) Таиланда, с 31 августа 2026 года для получения DTV туристам необходимо предоставлять справку о несудимости.

DTV – это долгосрочная виза с правом многократного въезда, которая позволяет жить в Таиланде, работая удаленно на иностранных работодателей или участвуя в культурных, образовательных и велнес-программах. Она действительна в течение пяти лет и дает право находиться в стране в течение 180 дней с возможностью продления еще на 180 дней в иммиграционной службе.

Кроме того, по новым правилам при подаче документов на DTV необходимо подтверждать страну постоянного проживания.

"Заявления, которые были поданы до 31 августа 2026 года, продолжат рассматривать по прежним требованиям", – говорится в сообщении МИД Таиланда.

Что касается казахстанцев, которые отправляются в краткосрочное путешествие в Таиланд, то для них условия не изменились. До путешествия необходимо заполнить цифровую карту прибытия TDAC на сайте иммиграционного бюро. После этого туристу придет подтверждение с QR-кодом, который необходимо будет предъявить на паспортном контроле.

28 августа 2026 года казахстанцев предупредили о проблемах при въезде в Малайзию и риске депортации из-за несоблюдения условий безвизового режима.