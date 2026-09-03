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Туризм

Альпинисты-близнецы доверили свою жизнь на семитысячнике ИИ

Горы, трос, человек, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 05:59 Фото: magnific
Экспедиция на пик Ленина (7134 м) братьев Даниэля и Мигеля Ори из Испании интересна тем, что критические решения по акклиматизации они доверили искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, несколько месяцев до похода и во время самого восхождения близнецы контролировали свои биометрические параметры: насыщение крови кислородом, пульс, вариабельность сердечного ритма и показатели восстановления с помощью умных часов.

Измерения проводились каждую ночь, как на предварительных тренировках в нормобарической камере, так и в палатках в высотных лагерях.

Эти данные обрабатывал ИИ. Алгоритм оценивал физиологическое состояние альпинистов и определял время акклиматизации в горах, согласовывал их план тренировок, потребности в питье и питании.

Братья Даниэль и Мигель Ори , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 05:59

Фото: hermanos Oury

По завершении акклиматизации, 1 августа дуэт пошел на штурм.

  • Мигель смог подняться с лагеря на Раздельной на 6100 метрах до вершины и вернуться за семь с половиной часов, быстрее других альпинистов, которых он встретил на пути.
  • При этом его брат Даниэль, имевший такой же уровень физической и технической подготовки, страдал проблемами с пищеварением и обезвоживанием. Этот момент ИИ предсказать не смог. Поэтому альпинист решил развернуться.

Такой случай поднимает вопросы о том, как много мы готовы доверить искусственному интеллекту в среде, где ошибка может иметь летальные последствия.

С одной стороны, ИИ может быть полезным инструментом, но при этом ни один алгоритм не может подробно проанализировать, что происходит внутри организма.

Ранее мы писали о том, что альпинист защитил жену от гида на знаменитой горе и вызвал скандал.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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