Альпинисты-близнецы доверили свою жизнь на семитысячнике ИИ

Экспедиция на пик Ленина (7134 м) братьев Даниэля и Мигеля Ори из Испании интересна тем, что критические решения по акклиматизации они доверили искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, несколько месяцев до похода и во время самого восхождения близнецы контролировали свои биометрические параметры: насыщение крови кислородом, пульс, вариабельность сердечного ритма и показатели восстановления с помощью умных часов.

Измерения проводились каждую ночь, как на предварительных тренировках в нормобарической камере, так и в палатках в высотных лагерях.

Эти данные обрабатывал ИИ. Алгоритм оценивал физиологическое состояние альпинистов и определял время акклиматизации в горах, согласовывал их план тренировок, потребности в питье и питании.

Фото: hermanos Oury

По завершении акклиматизации, 1 августа дуэт пошел на штурм.

Мигель смог подняться с лагеря на Раздельной на 6100 метрах до вершины и вернуться за семь с половиной часов, быстрее других альпинистов, которых он встретил на пути.

смог подняться с лагеря на Раздельной на 6100 метрах до вершины и вернуться за семь с половиной часов, быстрее других альпинистов, которых он встретил на пути. При этом его брат Даниэль, имевший такой же уровень физической и технической подготовки, страдал проблемами с пищеварением и обезвоживанием. Этот момент ИИ предсказать не смог. Поэтому альпинист решил развернуться.

Такой случай поднимает вопросы о том, как много мы готовы доверить искусственному интеллекту в среде, где ошибка может иметь летальные последствия.

С одной стороны, ИИ может быть полезным инструментом, но при этом ни один алгоритм не может подробно проанализировать, что происходит внутри организма.

Ранее мы писали о том, что альпинист защитил жену от гида на знаменитой горе и вызвал скандал.