Альпинист защитил жену от гида на знаменитой горе и вызвал скандал

Австрийский горный гид поссорился с медлительным альпинистом и стал героем разбирательства. Это случилось на Гросглоккнере, самой высокой вершине Австрии, высотой в 3798 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, инцидент произошел 22 августа на тропе Мюрцталер-Штайг на горе Гроссглокнер, на высоте около 3000 метров, у хижины Эрцгерцога Иоганна. Группа гида встретилась с альпинистом из Польши, который ждал, пока его жена спустится. Гид повздорил с мужчиной, и это было снято на камеру.

Мужчина стоял на крутом гребне над своей женой, которая осторожно спускалась по оборудованному тросами участку виа феррата. Сверху появился гид в связке с двумя клиентами.

Не ответив на приветствие альпиниста из Польши, он встал между ним и его женой и начал спускаться по тросам, оттолкнув женщину в сторону.

"Я сказал ему, что пойду первым, и его ответ был крайне высокомерным", – написал польский альпинист в соцсетях, приложив видеозапись. "Он дал понять, что, поскольку он "горный проводник", я должен заткнуться и смириться с его поведением".

В посте были упомянуты Международная федерация альпинизма и скалолазания и Австрийская ассоциация горных гидов, которые вскоре ответили.

"Сцены, показанные в видео, не соответствуют поведению, которого мы ожидаем от наших членов… Мы однозначно дистанцируемся от поведения горного гида, показанного на видео, и от того, как он общается с людьми", – заявила Австрийская ассоциация альпинистов и лыжных гидов.

В организации добавили, что дисциплинарный комитет Ассоциации горных видов спорта в регионе начал расследование. Есть мнения, что поведение гида опрометчиво, особенно когда он в ярости полез обратно и стал трясти альпиниста. Но некоторые считают, что напряженные моменты – обычное дело на многолюдных маршрутах.

Их часто проходят неопытные альпинисты, продвигающиеся медленно. Они задерживают остальных и собирают очередь. Однако многие посчитали, что гид мог просто обойти альпинистов, вежливо попросив их посторониться.

Гросглоккнер – одна из самых посещаемых вершин в Альпах, и на большинстве маршрутов часто возникают очереди, особенно в разгар летнего сезона.

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