Пара альпинистов побила пугающий рекорд на высоте 22 метров над пропастью в Каракоруме

Алпинистка из Германии, Антония Рюэде-Пассуль, прошла хайлайн на вершине Nameless Trango Tower в Каракоруме. Стропа длиной 22 метра была натянута между двумя скальными выступами на отметке 6239 метров над уровнем моря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MOUNTAIN.RU, это новый женский рекорд высоты в этой дисциплине.

В первый раз на вершину они вышли в шесть вечера – и почти сразу поняли, что работать не получится. Погода испортилась и о натяжении стропы не было и речи: пришлось разворачиваться и спускаться.

Во второй раз с Антонией Рюэде-Пассуль шли двое – Лукас и Саймон. Они поднимались по уже навешенным перилам, натянули стропу между двумя скальными пиками на вершине Nameless Trango Tower (6239м) и прошли ее по очереди – сначала Лукас, потом Антония, – сняли снаряжение и начали спуск, попутно снимая за собой веревки.

Фото: International Slackline Association

Не было съемочной группы, лишнего шума: трое, ветер и двадцать два метра нейлона между скалами на высоте 6239 метров над уровнем моря. Альтиметр команды, впрочем, показал 6086 метров.

Для Рюэде-Пассуль этот рекорд – продолжение серии, которую она делает вместе со своим парнем Лукасом Ирмлером. В октябре 2025 года они установили мировой рекорд по высоте хайлайна над водопадом: 148-метровая стропа была натянута на высоте 1008 метра над венесуэльским водопадом Сальто-Анхель.

До сих пор женский рекорд высоты принадлежал итальянке Мириам Камполеони – в 2021 году она прошла по 50-метровой стропе на высоте 5250 метров в боливийском Кордильера-Реаль. Антония подняла планку сразу на тысячу метров – длина здесь вторична, важен сам факт прохождения на такой отметке, где воздух разрежен, а последствия ошибки в горах несоизмеримы с прохождением на равнине.

Рекорд Антонии Рюэде-Пассуль – напоминание о том, как устроен современный хайлайнинг: многодневные экспедиции, работа с погодой и командой, где результат зависит от того, кто рядом на вершине. Женская планка высоты теперь держится на отметке 6239 метров.

Ранее сообщалось о том, что лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте.