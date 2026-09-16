После Наговицыной: пропавшую на знаменитой горе экстремалку отказываются искать

38-летнюю трейлраннершу Кэли МакКристал прекратили скать в Альпах. Родственники женщины поделились, что в последний раз ее видели на Маттерхорне 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, она готовилась к попытке установить рекорд самого быстрого прохождения маршрута (FKT). Теперь ее считают погибшей.

Трейлраннер – это бегун, который занимается трейлраннингом, то есть бегом по естественному природному рельефу. Место бега : Лесные тропы, горы, холмы, поля и овраги вместо ровного асфальта.

"Несмотря на опыт Кэли в сложных горных маршрутах, включая ее предыдущее восхождение на сам Маттерхорн, все указывает на то, что она сорвалась во время спуска", – написала семья в публичном заявлении.

Никто точно не знает, какой вариант маршрута выбрала бегунья на обратном пути. Возможно, спускалась по Львиному хребту обратно в Червинию или выбрала более короткий путь по швейцарской стороне вершины через хребет Хорнли в сторону Церматта.

По этой причине поисковые группы прочесали обе стороны горы.

Обычные маршруты на горе хорошо оборудованы как виа феррата – железными цепями, толстыми веревками и точками страховки, так что по ним можно подниматься и спускаться практически без страховки.

В отличие от обычных альпинистов, участники FKT часто бегут без страховки, чтобы сэкономить время. Поэтому опасность срыва возрастает, и опасность камнепадов тоже.

Подробности последнего восхождения МакКристал неизвестны, так как она не еще не шла на рекорд FKT на маршруте, а только готовилась к нему.

Ранее мы писали, что пара альпинистов побила пугающий рекорд на высоте 22 метров над пропастью.