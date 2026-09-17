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Туризм

Найден удивительный остров, который полюбили пенсионеры: в октябре там до +26°C

Остров, океан, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 08:56 Фото: magnific
Очаровательный греческий остров Парос предлагает прекрасные пляжи, живописные деревушки и атмосферу спокойствия, которая часто нравится путешественникам старшего возраста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Express, одно из главных преимуществ Пароса – его тишина, по крайней мере, по сравнению с его знаменитыми соседями.

Несмотря на то, что здесь находятся одни из самых красивых традиционных деревень на Кикладах и десятки прекрасных пляжей, Парос не так переполнен, как расположенные неподалеку Миконос и Санторини. Вы получаете классический кикладский отдых без давки.

Пляжи на Паросе действительно разнообразны. Всего на острове 39 пляжей: от почти безлюдных, уединенных мест, где можно наслаждаться водой в полном одиночестве, до знаменитых, обширных пляжей с пляжными клубами и возможностями для занятий водными видами спорта.

Парос особенно подходит для отдыхающих старшего возраста благодаря спокойному темпу жизни, пологим пейзажам и легкопроходимой местности по сравнению с более крутыми островами.

В отличие от островов с массивными скалами и бесконечными лестницами, на Паросе гораздо более пологий рельеф, который меньше нагружает суставы.

Наоусса – жемчужина и одна из главных достопримечательностей острова.

Расположенная на северном побережье, она превратилась из живописной рыбацкой деревушки в одно из самых привлекательных мест в Эгейском море, где находится множество элегантных бутиков и бурная ночная жизнь, сосредоточенная вокруг очаровательной, словно сошедшей с открытки, гавани.

Это очаровательное место, где царит приятная, но не чрезмерная суета.

Жизнь в сельской местности Пароса протекает не только вдоль побережья. За пределами прибрежных городов, в Лефкесе, Марписсе, Продромосе, Костосе и Дриосе посетители могут стать свидетелями сезонных фестивалей, религиозных праздников и общественных мероприятий, что позволяет ощутить подлинную культурную атмосферу, а не просто увидеть пейзажи, достойные открыток.

Ранее выяснилось, какие страны затронет "затмение века" в 2027 году.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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