Выяснилось, какие страны затронет "затмение века" в 2027 году

Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года продлится 6 минут и 22 секунды. Это будет самое продолжительное затмение до 2114 года – в Луксоре, столице древнего Египта, усеянной храмами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Digital Camera World, пока внимание СМИ будет сосредоточено на Луксоре и Ниле, фотографы могут выбирать из тысяч километров траектории затмения, включая многие известные места отдыха.

2 августа тень Луны пересечет южную Испанию и Гибралтар, а затем пройдет через Северную Африку и Ближний Восток.

тень Луны пересечет южную Испанию и Гибралтар, а затем пройдет через Северную Африку и Ближний Восток. В Марокко почти пятиминутное полное затмение сочетается с относительно низким положением солнца, что делает его побережье, медины и горы Риф особенно привлекательными для фотосъемки затмения в естественной среде.

почти пятиминутное полное затмение сочетается с относительно низким положением солнца, что делает его побережье, медины и горы Риф особенно привлекательными для фотосъемки затмения в естественной среде. Алжир может подойти фотографам, ищущим пейзажи и места, расположенные вдали от основных маршрутов наблюдения за затмением.

может подойти фотографам, ищущим пейзажи и места, расположенные вдали от основных маршрутов наблюдения за затмением. В Тунисе можно выбрать между пустынными пейзажами в стиле "Звездных войн" у южной границы маршрута и гораздо более продолжительной панорамой вокруг Сфакса на средиземноморском побережье.

можно выбрать между пустынными пейзажами в стиле "Звездных войн" у южной границы маршрута и гораздо более продолжительной панорамой вокруг Сфакса на средиземноморском побережье. По зрелищности Египет будет вне конкуренции. Путь затмения проходит через долину Нила недалеко от Луксора, где полное затмение длится около 6 минут 22 секунд при одном из самых стабильных ясных небес на пути затмения.

Пыль, сильная жара и толпа людей могут представлять большую опасность, чем облака.

При этом Луксор, возможно, не лучшее место в Египте для фотографов. Там будет невероятно многолюдно – спрос на жилье и так очень высок, а доступ к таким местам, как Карнак и Долина царей, скорее всего, будет ограничен.

Многие туристы будут наблюдать за явлением с борта круизных судов на Ниле, но движущаяся, вибрирующая платформа не идеальна для фотосъемки с длиннофокусным объективом.

Кроме того, присутствие судов поблизости может означать наличие двигателей, музыки, объявлений и искусственного освещения во время полного затмения.

Ранее мы писали, что полмиллиарда иголок запустили в космос, чтобы проверить одну гипотезу.