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Туризм

Выяснилось, какие страны затронет "затмение века" в 2027 году

Солнце, затмение, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 03:59 Фото: pexels
Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года продлится 6 минут и 22 секунды. Это будет самое продолжительное затмение до 2114 года – в Луксоре, столице древнего Египта, усеянной храмами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Digital Camera World, пока внимание СМИ будет сосредоточено на Луксоре и Ниле, фотографы могут выбирать из тысяч километров траектории затмения, включая многие известные места отдыха.

  • 2 августа тень Луны пересечет южную Испанию и Гибралтар, а затем пройдет через Северную Африку и Ближний Восток.
  • В Марокко почти пятиминутное полное затмение сочетается с относительно низким положением солнца, что делает его побережье, медины и горы Риф особенно привлекательными для фотосъемки затмения в естественной среде.
  • Алжир может подойти фотографам, ищущим пейзажи и места, расположенные вдали от основных маршрутов наблюдения за затмением.
  • В Тунисе можно выбрать между пустынными пейзажами в стиле "Звездных войн" у южной границы маршрута и гораздо более продолжительной панорамой вокруг Сфакса на средиземноморском побережье.
  • По зрелищности Египет будет вне конкуренции. Путь затмения проходит через долину Нила недалеко от Луксора, где полное затмение длится около 6 минут 22 секунд при одном из самых стабильных ясных небес на пути затмения.

Пыль, сильная жара и толпа людей могут представлять большую опасность, чем облака.

При этом Луксор, возможно, не лучшее место в Египте для фотографов. Там будет невероятно многолюдно – спрос на жилье и так очень высок, а доступ к таким местам, как Карнак и Долина царей, скорее всего, будет ограничен.

Многие туристы будут наблюдать за явлением с борта круизных судов на Ниле, но движущаяся, вибрирующая платформа не идеальна для фотосъемки с длиннофокусным объективом.

Кроме того, присутствие судов поблизости может означать наличие двигателей, музыки, объявлений и искусственного освещения во время полного затмения.

Ранее мы писали, что полмиллиарда иголок запустили в космос, чтобы проверить одну гипотезу.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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