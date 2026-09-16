Выяснилось, какие страны затронет "затмение века" в 2027 году
Как пишет издание Digital Camera World, пока внимание СМИ будет сосредоточено на Луксоре и Ниле, фотографы могут выбирать из тысяч километров траектории затмения, включая многие известные места отдыха.
- 2 августа тень Луны пересечет южную Испанию и Гибралтар, а затем пройдет через Северную Африку и Ближний Восток.
- В Марокко почти пятиминутное полное затмение сочетается с относительно низким положением солнца, что делает его побережье, медины и горы Риф особенно привлекательными для фотосъемки затмения в естественной среде.
- Алжир может подойти фотографам, ищущим пейзажи и места, расположенные вдали от основных маршрутов наблюдения за затмением.
- В Тунисе можно выбрать между пустынными пейзажами в стиле "Звездных войн" у южной границы маршрута и гораздо более продолжительной панорамой вокруг Сфакса на средиземноморском побережье.
- По зрелищности Египет будет вне конкуренции. Путь затмения проходит через долину Нила недалеко от Луксора, где полное затмение длится около 6 минут 22 секунд при одном из самых стабильных ясных небес на пути затмения.
Пыль, сильная жара и толпа людей могут представлять большую опасность, чем облака.
При этом Луксор, возможно, не лучшее место в Египте для фотографов. Там будет невероятно многолюдно – спрос на жилье и так очень высок, а доступ к таким местам, как Карнак и Долина царей, скорее всего, будет ограничен.
Многие туристы будут наблюдать за явлением с борта круизных судов на Ниле, но движущаяся, вибрирующая платформа не идеальна для фотосъемки с длиннофокусным объективом.
Кроме того, присутствие судов поблизости может означать наличие двигателей, музыки, объявлений и искусственного освещения во время полного затмения.
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