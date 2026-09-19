Трое юношей забрались на пик Сатпаева близ Алматы и не смогли спуститься

Спасатели оказали помощь троим юношам, которые не смогли самостоятельно спуститься с пика Сатпаева в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

МЧС показало кадры спасения троих туристов. В Карасайском районе Алматинской области, на пике Сатпаева (4317 м), спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь юношам 2007 года рождения. Они при спуске сбились с маршрута и оказались в затруднительном положении, учитывая, что уже стемнело.

Когда молодые люди обратились к спасателям за помощью, связь с ними поддерживалась, их геолокация была установлена. Медицинская помощь им не потребовалась. Их сопроводили до пожарной части №22, после чего молодые люди поблагодарили сотрудников и самостоятельно уехали домой.

Ночью на горе Ставамус-Чиф в Сквамише (Канада) альпинист оказался без страховки в одиночестве на узком уступе. К нему прилетели два грузовых дрона. Один нес веревку, по которой альпинист спустился, а второй освещал ему путь.