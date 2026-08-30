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События

Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева в Алматы

горы, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 09:41 Фото: скриншот видео
Три девушки заблудились в горах во время спуска с пика Сатпаева высотой 4317 метров. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно продолжить путь, сообщает Zakon.kz.

Информация о местонахождении группы поступила спасателям. Благодаря данным геолокации специалисты оперативно установили координаты девушек и выдвинулись им навстречу, сообщили в МЧС 30 августа 2026 года.

Спасатели обнаружили туристок, после чего сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума турбазы "Эдельвейс".

В медицинской помощи девушки не нуждались. После сопровождения они были переданы в безопасной зоне.

Ранее сотрудники МЧС спасли пятерых детей при пожаре в жилом доме.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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