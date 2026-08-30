Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева в Алматы

Три девушки заблудились в горах во время спуска с пика Сатпаева высотой 4317 метров. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно продолжить путь, сообщает Zakon.kz.

Информация о местонахождении группы поступила спасателям. Благодаря данным геолокации специалисты оперативно установили координаты девушек и выдвинулись им навстречу, сообщили в МЧС 30 августа 2026 года.

Спасатели обнаружили туристок, после чего сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума турбазы "Эдельвейс".

В медицинской помощи девушки не нуждались. После сопровождения они были переданы в безопасной зоне.

Ранее сотрудники МЧС спасли пятерых детей при пожаре в жилом доме.