Мужчина летел на мотопараплане и упал с высоты 30 метров

Ютубер из США Энтони Велла в ходе полета на мотопараплане упал с высоты 30 метров, сообщает Zakon.kz.

Тем утром он отправился в полет, чтобы опробовать новую камеру и планер. Но самое интересное в том, что при падении мужчина обратился за помощью к Siri через свой iPhone. Таким образом его и удалось госпитализировать.

После инцидента стало известно, что летательный аппарат развалился из-за того, что блогер пропустил небольшой узел в ходе его сборки. Мужчина получил множественные достаточно серьезные повреждения, в числе которых перелом шеи, спины, таза. Также у него сломана правая рука.

Все перечисленные травмы требовали хирургического вмешательства. Несмотря на самые трудные дни, Энтони продолжает улыбаться и смешить окружающих. Видео падения, которое начинается с его приветствия в больничной палате, он опубликовал 27 апреля на своем YouTube-канале.

В середине апреля американский пилот одномоторного самолета спасся вместе со своей собакой после крушения.