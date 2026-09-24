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Туризм

ОАЭ объявили о прекращении воздушного сообщения с одной из стран

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 02:59 Фото: unsplash
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о прекращении воздушного сообщения с Ираном с 24 сентября и до особого распоряжения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это решение принято в связи с введенным США запретом иранским авиакомпаниям осуществлять международные перелеты.

После этого о прекращении воздушного сообщения с Ираном объявили несколько стран.

До официального заявления властей ОАЭ иранские СМИ сообщали о том, что полеты в аэропорты Ирана прекратили многие авиакомпании Турции, ОАЭ, Европы и нескольких арабских стран.

Иранские авиакомпании с полуночи отменили все рейсы, выполнявшиеся в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что шестой за неделю пассажир пожаловался на кражу на борту рейса в ОАЭ.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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