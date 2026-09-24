ОАЭ объявили о прекращении воздушного сообщения с одной из стран
Фото: unsplash
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о прекращении воздушного сообщения с Ираном с 24 сентября и до особого распоряжения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, это решение принято в связи с введенным США запретом иранским авиакомпаниям осуществлять международные перелеты.
После этого о прекращении воздушного сообщения с Ираном объявили несколько стран.
До официального заявления властей ОАЭ иранские СМИ сообщали о том, что полеты в аэропорты Ирана прекратили многие авиакомпании Турции, ОАЭ, Европы и нескольких арабских стран.
Иранские авиакомпании с полуночи отменили все рейсы, выполнявшиеся в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что шестой за неделю пассажир пожаловался на кражу на борту рейса в ОАЭ.
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