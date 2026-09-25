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#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Туризм

Литва закрывает визовые центры в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане из соображений безопасности

паспорта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 15:56 Фото: pexels
Министр внутренних дел (МВД) Литвы Мартинас Кателинас принял решение закрыть центры по выдаче виз в ряде стран, в том числе в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

О своем решении он написал в Facebook.

"Я принял решение закрыть офисы внешнего поставщика услуг в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, а также в Боснии и Герцеговине. Эти офисы выступают посредниками между иностранными гражданами и нашими учреждениями: они принимают заявления на получение вида на жительство в Литве и инициируют миграционные процедуры. Оценив риски для безопасности и угрозу терроризма, я не вижу оснований для сохранения подобных представительств в этих странах", – написал он 24 сентября 2026 года.

Он продолжил, что Департамент государственной безопасности страны предупредил о потенциальных рисках терроризма и уже выявляет лиц, прибывающих из Центральной Азии, которые придерживаются радикальных взглядов или связаны с терроризмом. Поэтому государство не может ждать, пока риск перерастет в реальный инцидент.

"Поэтому эти четыре офиса закрываются, и новые открываться не будут", – заявил Кателинас.

В интервью СМИ он также заявил, что частью планируемых им изменений миграционной политики Литвы станет полный отказ от внешних поставщиков услуг, через которых иностранцы за рубежом могут подавать заявления на получение вида на жительство. По его словам, в будущем миграционная политика страны могла бы основываться на временной трудовой миграции, пишет delfi.lt.

Казахстанцам ранее рассказали о новых миграционных правилах Грузии для иностранцев и предупредили об ответственности за работу без соответствующего разрешения. Работа без предусмотренного законодательством Грузии разрешения повлечет выдворение из страны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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