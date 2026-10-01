Культурной столицей Европы признали город, о котором почти никто не знает

Планируя поездку в Европу при желании узреть впечатляющие культурные достопримечательности, но при этом избежать толп туристов, возможно, стоит добавить в свой список мест для путешествия небольшой средиземноморский город, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TimeOut, речь идет о городе Виктория на Гозо, меньшем и более тихом из двух главных островов, составляющих Мальту. Он находится всего в нескольких минутах езды на пароме от материка.

Опытные путешественники по Мальте знают его как место, где можно остановиться на три часа, пообедать и сфотографировать средневековую цитадель, а затем за один день осмотреть Гозо.

Скоро это изменится, поскольку Виктория официально объявлен Европейской культурной столицей 2031 года.

Завоевать этот титул – непростая задача. Это девятимесячный турнир на выбывание, оцениваемый независимой комиссией экспертов из ЕС и национальных организаций. Города-кандидаты должны представить предложения, чтобы попасть в шорт-лист.

Затем они подают "заявку", лично продемонстрировав наличие долгосрочной культурной стратегии, европейского значения и необходимой инфраструктуры для ее реализации. После финальной встречи в Валлетте Виктория официально завоевала приз.

Виктории удалось заключить сделку, представив концепцию под названием "Остров островов", тема которой призвана представить Гозо (Виктория его столица) как тесно связанную сеть местных сообществ и традиций, а не просто как изолированный остров в море.

Виктория – это название, данное городу в 1887 году в честь золотого юбилея королевы Виктории. Но если вы спросите местного жителя, он скажет вам, что это Ир-Рабат.

Жемчужиной этого места является Цитадель.

Этот укрепленный средневековый старый город на вершине холма выглядит так, словно сошел со страниц фэнтезийной эпопеи, предлагая панорамные виды почти на весь остров. Прямо под древними крепостными стенами находится оживленный город с многочисленными площадями, независимыми магазинами, уличными кафе и центральным автовокзалом, где сходятся все дороги острова.

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