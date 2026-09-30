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Туризм

Топ-10 стран для туризма в 2026 году: кто вошел в рейтинг

Топ-10 стран для туризма в 2026 году: кто вошел в рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 18:57 Фото: magnific.com
Всемирный экономический форум опубликовал десятый рейтинг Travel & Tourism Development Index, который оценивает условия для развития туризма в разных странах. Первое место в 2026 году заняла Япония, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, вторую позицию заняли США, третью – Испания. Австралия оказалась на четвертом месте, а Франция замкнула пятерку лидеров. При этом Испания опустилась на две позиции по сравнению с рейтингом 2024 года, а Франция – на одну.

В десятку также вошли Германия, Великобритания, Китай, Швейцария и Италия. Таким образом, больше половины лидирующих стран находятся в Европе.

Индекс оценивает не непосредственные туристические показатели, такие как количество приезжих или расходы путешественников, а условия, которые позволяют странам развивать устойчивый и конкурентоспособный туризм. Среди критериев – транспортная инфраструктура, ценовая доступность и безопасность.

Согласно исследованию, условия для развития туризма в мире достигли лучшего уровня с 2019 года. При этом 92% экономик улучшили свои показатели по сравнению с 2024 годом.

Всемирный экономический форум отмечает, что дальнейшее развитие отрасли будет зависеть не только от привлечения большего числа туристов, но и от инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал, а также сотрудничества государства и бизнеса.

Ранее депутат Курултая Ажар Каджибекова предложил использовать национальную кухню для развития туризма.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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