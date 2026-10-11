"Вышка" в реальности: подросток поверил ИИ и оказался заложником высоты

История 16-летнего подростка из Канады стала очередным примером того, что нельзя слепо доверять искусственному интеллекту. Он доверился маршруту для восхождения на гору Краун в Британской Колумбии, который сгенерировал ИИ, и оказался в ловушке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, ситуация, в которой оказался парень, была настолько опасной, что на разработку плана его спасения ушло около трех часов.

"Мальчик был сильно напуган. Он всерьез опасался за свою жизнь, и все могло закончиться очень плачевно", – сказал руководитель поисковой операции Пол Марки.

Из-за сложного рельефа пилоты не смогли подлететь к нему близко. Спасателям пришлось подбираться к туристу с помощью веревок и альпинистского снаряжения. Затем на подростка надели защитную экипировку, переправили его на более безопасную площадку и оттуда эвакуировали вертолетом.

К счастью парня, в этот день специалисты как раз проходили курс тренировок неподалеку.

Фото: Facebook/North Shore Rescue

При этом, по словам Марки, спасенный сделал и несколько правильных вещей : оставался на месте, обул походные ботинки и взял с собой рюкзак с налобным фонарем, пауэрбанком и ветровкой.

До этого случая трое мужчин тоже застряли в районе горы Шаста в Калифорнии, доверив планирование похода нейросети Gemini. Чат-бот посоветовал им взять меньше продуктов, чем нужно, из-за чего обычная 8‑часовая прогулка превратилась в многодневную ЧС.

Спасатели напомнили, что для планирования походов лучше использовать только специализированные и проверенные приложения.

Такие случаи часто сравнивают с британо-американским фильмом "Вышка", в котором две подруги-экстремалки стали заложницами смертельной высоты.

Ранее мы писали о том, что группа альпинистов приступила к штурму нетронутых шеститысячников в Непале.