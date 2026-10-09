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Туризм

Группа альпинистов приступила к штурму нетронутых шеститысячников в Непале

Горы, Непал, снег, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 07:21 Фото: Instagram/fredrik.strang
Альпинисты шведский Фредрик Стрэнг и норвежский Синдре Кольбьорнсгард прибыли в отдаленный Западный Непал в поисках первых восхождений в горных хребтах Карнали и Чанди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ExplorersWeb, напарники по экспедиции потратили несколько месяцев на подготовку к восхождению на несколько нетронутых шеститысячников в этом районе.

Стрэнг сообщил журналистам издания, что расскажет об экспедиции после их возвращения. Однако намекнул, что по пути в базовый лагерь они прошли мимо пика Сайпал (7031 м).

Он также опубликовал в социальных сетях фотографию одной из запланированных вершин (название не указано). Как и многие другие команды, находящиеся сейчас в Непале, они сталкиваются с трудными условиями из-за глубокого, рыхлого снега после недавних штормов.

Тем не менее, во вторник они покорили непокоренную ранее вершину высотой 5177 метров. Их главные цели придется отложить до улучшения погодных условий.

Ранее мы писали о том, что таджикистанец отправился в кругосветное путешествие через Казахстан на одноколесном велосипеде и удивил всех.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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