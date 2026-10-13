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Туризм

Куда можно поехать одной: эксперт назвала четыре комфортные страны для путешествий

Девушка, горы, природа , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 03:52 Фото: pexels
Эксперт в сфере туризма Наталья Иванова составила список стран для путешественниц-одиночек с учетом визовых и транспортных сложностей, а также уровня безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", при выборе страны важна не только безопасность, но и то, насколько комфортно там находиться и понятна ли туристическая среда, особенно, когда путешествуешь один. В первую очередь эксперт назвала Турцию, Узбекистан.

По словам Натальи Ивановой, в этих странах проще сориентироваться, человеку не приходится одновременно справляться с большим количеством непривычных вещей.

А вот если опыт соло-путешествий уже есть, то можно обратить внимание на ОАЭ и Китай. Но эксперт отмечает, что здесь экзотики больше, поэтому и небольшой, но самостоятельный опыт должен быть.

В Казахстане может появиться новое иностранное посольство. Предполагается, что это поможет установить постоянное дипломатическое присутствие государства.

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Камила Салкымбаева
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