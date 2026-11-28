Специалист по долголетию Дэн Бюттнер рассказал, какие привычки и условия помогают людям жить дольше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Monocle, Дэн Бюттнер изучает так называемые "голубые зоны" – регионы с высокой концентрацией долгожителей. Среди них японская Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария и полуостров Никоя в Коста-Рике.

По словам эксперта, долголетие связано с четырьмя основными факторами: физической активностью, правильным питанием, крепкими социальными связями и наличием жизненной цели.

При этом важна не только сила воли человека, но и окружающая среда. Например, пешеходные дорожки, велоинфраструктура и зеленые зоны помогают людям больше двигаться и чаще общаться. Бюттнер также обращает внимание на чрезмерную зависимость от автомобилей, ультрапереработанной пищи и индивидуализм, распространенные в современном обществе.

Эксперт уверен, что секрет долголетия заключается не в поиске одной универсальной привычки, а в создании среды, в которой человеку проще вести здоровый образ жизни.

Доказательством служит экспериментальный город Альберт-Ли в штате Миннесота. Там создали среду для прогулок и хорошего питания. После реализации проекта ожидаемая продолжительность жизни участников увеличилась почти на три года, а расходы на медицинское обслуживание сократились практически вдвое.

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