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Политика

В Казахстане может появиться новое иностранное посольство

министр иностранных дел Казахстана и замминистра иностранных дел Филиппин , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 03:34 Фото: пресс-служба МИД РК
Казахстан и Филиппины обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества и планы по открытию посольства в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и заместителя министра иностранных дел Республики Филиппины Лео М. Эррера-Лима.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-филиппинских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укреплению взаимодействия в рамках ООН и АСЕАН", – сообщили 13 октября 2026 года в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Отмечается, что во время встречи казахстанская сторона приветствовала намерение Филиппин открыть посольство в Астане. Предполагается, что это поможет установить постоянное дипломатическое присутствие и поспособствует углублению двусторонних связей.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога и последовательном развитии казахско-филиппинского сотрудничества.

24 сентября 2026 года стало известно, что Литва закрывает визовые центры в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане из соображений безопасности.

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Камила Салкымбаева
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