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Туризм

Фейковые объявления: популярная у туристов платформа Booking.com попала под проверку

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 06:36 Фото: freepik
Европейская комиссия начала официальную проверку платформы на предмет мошенничества и фишинга, сообщает Zakon.kz.

В Европейской комиссии считают, что платформа Booking.com могла нарушить Закон о цифровых услугах, поэтому 21 октября 2026 года была начата проверка. Об этом сообщили на официальной странице ведомства.

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды). Платформа собирает предложения от отелей, апартаментов, гостевых домов, вилл и других объектов размещения по всему миру.

Расследование проводится по трем пунктам:

  • мошеннические объявления и объявления, не соответствующие требованиям;
  • фишинг с использованием данных о бронировании и гостях;
  • прозрачность рекламных объявлений.

Комиссия проверит, правильно ли компания Booking.com определила и оценила системные риски, связанные с распространением нелегального контента. К такому контенту относятся: фальшивые объявления – например, о несуществующих объектах размещения, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и объявления о размещении, не соответствующие требованиям, которые могут негативно сказаться на защите прав потребителей.

В ходе расследования также будет выяснено, приняла ли платформа эффективные меры для снижения этих рисков, в том числе путем удаления мошеннических объявлений и объявлений, не соответствующих требованиям.

Эксперт в сфере туризма составила список безопасных стран для путешественниц-одиночек с учетом визовых и транспортных сложностей, а также уровня преступности.

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Камила Салкымбаева
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