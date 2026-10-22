Фейковые объявления: популярная у туристов платформа Booking.com попала под проверку

Европейская комиссия начала официальную проверку платформы на предмет мошенничества и фишинга, сообщает Zakon.kz.

В Европейской комиссии считают, что платформа Booking.com могла нарушить Закон о цифровых услугах, поэтому 21 октября 2026 года была начата проверка. Об этом сообщили на официальной странице ведомства.

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды). Платформа собирает предложения от отелей, апартаментов, гостевых домов, вилл и других объектов размещения по всему миру.

Расследование проводится по трем пунктам:

мошеннические объявления и объявления, не соответствующие требованиям;

фишинг с использованием данных о бронировании и гостях;

прозрачность рекламных объявлений.

Комиссия проверит, правильно ли компания Booking.com определила и оценила системные риски, связанные с распространением нелегального контента. К такому контенту относятся: фальшивые объявления – например, о несуществующих объектах размещения, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и объявления о размещении, не соответствующие требованиям, которые могут негативно сказаться на защите прав потребителей.

В ходе расследования также будет выяснено, приняла ли платформа эффективные меры для снижения этих рисков, в том числе путем удаления мошеннических объявлений и объявлений, не соответствующих требованиям.

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