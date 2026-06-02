Туризм

На греческом острове предлагают бесплатное жилье в обмен на уход за кошками

Греция, остров Сирос, дома, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 07:19
В Греции на острове Сирос предлагается бесплатное жилье в обмен на уход за кошками. Зоозащитная организация Syroscats ищет волонтеров на 2027 год, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az с ссылкой на Bild, добровольцам предлагают бесплатное проживание, завтрак и оплату коммунальных услуг на острове Сирос в Эгейском море.

Взамен нужно около пяти часов в день и пять дней в неделю ухаживать за местными кошками. Заявки начнут принимать в сентябре.

Организация ищет одиночек или пары старше 25 лет, которые готовы провести на острове минимум месяц и могут работать самостоятельно. Особенно ждут людей с опытом работы ветеринарными помощниками или с бездомными кошками, но подать заявки могут и обычные любители животных.

Денег за эту работу не платят, взамен после смены ухода за кошками волонтеры смогут жить как туристы.

Сирос считается одним из наименее загруженных греческих островов: там есть пляжи и небольшие бухты, красивая архитектура, кафе и рестораны.

Ранее мы писали о том, что "самая красивая страшная кошечка": кот-"оборотень" удивляет мир.

Аксинья Титова

