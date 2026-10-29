#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
Туризм

На дне озера затерялось то, что может навсегда изменить историю Европы

Дайвер, море, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 07:56 Фото: magnific
Обнаружение обработанной древесины на дне озера Арендзее в Германии удивило археологов, поскольку это могут быть остатки древних жилых построек, возведенных 10 500 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет National Geographic, до сих пор считалось, что первые хижины в этом регионе были построены несколько тысяч лет спустя после их реального строительства.

В 2026 году дайверы сделали замечательное открытие: они обнаружили идеально сохранившуюся древесину, вырезанную охотниками-собирателями мезолита. Это важная находка, поскольку археологи обычно обнаруживают каменные орудия и кости в отложениях этого периода.

Благодаря геологическим особенностям озера, следы поселений, существовавших тысячелетиями, а также бывшая береговая линия сохранились исключительно хорошо. В отличие от других внутренних водоемов, которые постепенно заиливаются на протяжении тысячелетий, дно озера Арендзее медленно опускается в результате геологических процессов. В результате находки мезолита сейчас погребены под тонким слоем осадка на глубине около 20 метров и исключительно хорошо сохранились.

Эти открытия проливают совершенно новый свет на мезолит, следы построек которого в центральной Германии ранее были известны только в виде обесцвечивания почвы.

Среди прочего, была обнаружена деревянная колонна высотой 1,60 метра со следами рубки и обработки , которая, возможно, выполняла несущую функцию, а также доски длиной до 1,30 метра. Сохранившаяся древесина этого периода уникальна для Европы.

Для датировки было извлечено лишь несколько фрагментов. Вероятно, другие элементы древних сооружений до сих пор находятся в озере.

Ранее ученые озвучили неприглядную правду о древних строениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Озеро, деревья, лес
05:56, 05 октября 2026
В немецком озере нашли деревянное сооружение, возраст которого научно нереален
Озеро Иссык-куль из космоса
03:59, 18 мая 2026
Археологи сделали открытие века на дне озера Иссык-Куль
кольцо, бриллиант, США
22:40, 26 июня 2025
В США дайвер нашел антикварное кольцо с бриллиантом на дне озера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Презентация Челестини в &quot;Бёрнли&quot;
08:57, Сегодня
Кризисный менеджер Челестини: кто такой новый тренер Дастана Сатпаева в "Бёрнли"
Дархан Кызайбаев и Андрей Мартин в раздевалке
08:33, Сегодня
Стало известно, когда "Ордабасы" вручат золотые медали и чемпионскую тарелку
Рыбакина - Путинцева в паре за сборную РК
08:14, Сегодня
Изменилось время начала казахстанского дерби Рыбакина – Путинцева на "пятисотнике" в Токио
Алишер Саркенов отдал результативную передачу
07:47, Сегодня
Алишер Саркенов отметился результативной передачей в матче WHL
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: