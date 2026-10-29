На дне озера затерялось то, что может навсегда изменить историю Европы

Обнаружение обработанной древесины на дне озера Арендзее в Германии удивило археологов, поскольку это могут быть остатки древних жилых построек, возведенных 10 500 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет National Geographic, до сих пор считалось, что первые хижины в этом регионе были построены несколько тысяч лет спустя после их реального строительства.

В 2026 году дайверы сделали замечательное открытие: они обнаружили идеально сохранившуюся древесину, вырезанную охотниками-собирателями мезолита. Это важная находка, поскольку археологи обычно обнаруживают каменные орудия и кости в отложениях этого периода.

Благодаря геологическим особенностям озера, следы поселений, существовавших тысячелетиями, а также бывшая береговая линия сохранились исключительно хорошо. В отличие от других внутренних водоемов, которые постепенно заиливаются на протяжении тысячелетий, дно озера Арендзее медленно опускается в результате геологических процессов. В результате находки мезолита сейчас погребены под тонким слоем осадка на глубине около 20 метров и исключительно хорошо сохранились.

Эти открытия проливают совершенно новый свет на мезолит, следы построек которого в центральной Германии ранее были известны только в виде обесцвечивания почвы.

Среди прочего, была обнаружена деревянная колонна высотой 1,60 метра со следами рубки и обработки , которая, возможно, выполняла несущую функцию, а также доски длиной до 1,30 метра. Сохранившаяся древесина этого периода уникальна для Европы.

Для датировки было извлечено лишь несколько фрагментов. Вероятно, другие элементы древних сооружений до сих пор находятся в озере.

Ранее ученые озвучили неприглядную правду о древних строениях.