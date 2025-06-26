В США дайвер нашел антикварное кольцо с бриллиантом на дне озера

Поисковик Райан Пригмор сумел разыскать на дне озера Поссум-Кингдом в штате Техас кольцо с бриллиантом 1910 года. Несколько дней назад его потеряла во время прогулки с бейсбольной командой сына Джеколин Пейдж, сообщает Zakon.kz.

Поиски украшения длились два дня. В первый день поисков мешали сильные волны, но на следующий день дайвер смог разглядеть драгоценность на дне, пишет UPI.

"Я уже смирилась с потерей, но невероятно счастлива, что кольцо возвращается ко мне", – сообщает UPI.

Стоит отметить, что поисковик сделал свою работу бесплатно, так как был "рад помочь вернуть семейную реликвию".

Ранее сообщалось, что в Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге.