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Мир

В США дайвер нашел антикварное кольцо с бриллиантом на дне озера

кольцо, бриллиант, США, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 22:40 Фото: pixabay
Поисковик Райан Пригмор сумел разыскать на дне озера Поссум-Кингдом в штате Техас кольцо с бриллиантом 1910 года. Несколько дней назад его потеряла во время прогулки с бейсбольной командой сына Джеколин Пейдж, сообщает Zakon.kz.

Поиски украшения длились два дня. В первый день поисков мешали сильные волны, но на следующий день дайвер смог разглядеть драгоценность на дне, пишет UPI.

"Я уже смирилась с потерей, но невероятно счастлива, что кольцо возвращается ко мне", – сообщает UPI.

Стоит отметить, что поисковик сделал свою работу бесплатно, так как был "рад помочь вернуть семейную реликвию".

Ранее сообщалось, что в Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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