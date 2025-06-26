В США дайвер нашел антикварное кольцо с бриллиантом на дне озера
Фото: pixabay
Поисковик Райан Пригмор сумел разыскать на дне озера Поссум-Кингдом в штате Техас кольцо с бриллиантом 1910 года. Несколько дней назад его потеряла во время прогулки с бейсбольной командой сына Джеколин Пейдж, сообщает Zakon.kz.
Поиски украшения длились два дня. В первый день поисков мешали сильные волны, но на следующий день дайвер смог разглядеть драгоценность на дне, пишет UPI.
"Я уже смирилась с потерей, но невероятно счастлива, что кольцо возвращается ко мне", – сообщает UPI.
Стоит отметить, что поисковик сделал свою работу бесплатно, так как был "рад помочь вернуть семейную реликвию".
Ранее сообщалось, что в Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге.
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