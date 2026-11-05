#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
Туризм

Хорошую новость объявили казахстанцам про полеты в Узбекистан

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 11:46 Фото: unsplash
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении частоты рейсов между странами. Такой хорошей новостью сегодня, 5 ноября 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана состоялись в Ташкенте на полях Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации "Китай – Центральная Азия" (C5+1).

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, узбекскую сторону – начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта РУ Джамолиддин Назаров.

"В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее расширение авиасообщения, увеличение частоты регулярных рейсов и повышение доступности авиаперевозок между крупнейшими городами двух стран. Достигнута договоренность об увеличении количества разрешенных частот до 60 рейсов в неделю по каждому из двух маршрутов Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент".Пресс-служба МТ РК

Также сообщается, что стороны договорились об увеличении количества разрешенных частот по остальным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном с 14 до 20 рейсов в неделю.

Реализация достигнутых договоренностей, как считают в Минтранспорта РК, позволит увеличить предложение на наиболее востребованных направлениях.

Ранее стало известно, что из Казахстана в 2027 году откроют авиарейсы в Вену, Нью-Йорк и Милан. Об этом 4 ноября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
самолет, небо, вид на город
10:10, 24 сентября 2026
Казахстанцам сообщили хорошую новость о полетах в Китай
Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения
10:59, 15 июля 2026
Казахстанцам сообщили хорошие новости об авиасообщении с Китаем
Казахстанским путешественникам озвучили хорошую новость
12:20, 29 января 2025
Казахстанским путешественникам озвучили хорошую новость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
11:28, Сегодня
Ислам Махачев отказался от титульного боя за один день до анонса: версия Даны Уайта
Sportskeeda спрогнозировал исход матча &quot;Кайрата&quot; с &quot;Аталантой&quot; в Лиге чемпионов
10:57, Сегодня
Sportskeeda спрогнозировал исход матча "Кайрата" с "Аталантой" в Лиге чемпионов
Мирра Андреева и Кончита Мартинес позируют
10:38, Сегодня
"Я немного потеряла уважение к ней": Пегула призвала Андрееву быть скромнее
Пётр Ян и Мераб Двалишвили
10:20, Сегодня
Пётр Ян попросил Мераба Двалишвили почитать немного книжек после победы на UFC 333
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: