Хорошую новость объявили казахстанцам про полеты в Узбекистан

Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении частоты рейсов между странами. Такой хорошей новостью сегодня, 5 ноября 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана состоялись в Ташкенте на полях Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации "Китай – Центральная Азия" (C5+1).

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, узбекскую сторону – начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта РУ Джамолиддин Назаров.

"В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее расширение авиасообщения, увеличение частоты регулярных рейсов и повышение доступности авиаперевозок между крупнейшими городами двух стран. Достигнута договоренность об увеличении количества разрешенных частот до 60 рейсов в неделю по каждому из двух маршрутов Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент". Пресс-служба МТ РК

Также сообщается, что стороны договорились об увеличении количества разрешенных частот по остальным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном с 14 до 20 рейсов в неделю.

Реализация достигнутых договоренностей, как считают в Минтранспорта РК, позволит увеличить предложение на наиболее востребованных направлениях.

Ранее стало известно, что из Казахстана в 2027 году откроют авиарейсы в Вену, Нью-Йорк и Милан. Об этом 4 ноября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев.