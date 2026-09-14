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Общество

Новые правила для казахстанцев вводит Таиланд с 15 сентября

пляж, море, Таиланд, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Таиланд, одна из популярных стран для отдыха у казахстанцев, сокращает срок безвизового пребывания для граждан ряда государств, в том числе Казахстана, с 60 до 30 дней, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение кабинета министров Таиланда вступает в силу 15 сентября 2026 года.

Согласно официальной публикации посольства:

"После вступления в силу данной нормы для граждан Казахстана будет применяться Соглашение между правительствами РК и королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований".

Теперь граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда, при этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода.

Сотрудники посольства настоятельно просят казахстанцев, планирующих поездки в Таиланд, учитывать изменения миграционного режима.

"При необходимости пребывания в стране свыше 30 дней следует заблаговременно оформить соответствующую визу".Пресс-служба посольства РК в Таиланде

Неделей ранее, 7 сентября, казахстанцев предупреждали об изменении правил въезда в Китай. Что изменилось, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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