Новые правила для казахстанцев вводит Таиланд с 15 сентября

Фото: Zakon.kz

Таиланд, одна из популярных стран для отдыха у казахстанцев, сокращает срок безвизового пребывания для граждан ряда государств, в том числе Казахстана, с 60 до 30 дней, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение кабинета министров Таиланда вступает в силу 15 сентября 2026 года. Согласно официальной публикации посольства: "После вступления в силу данной нормы для граждан Казахстана будет применяться Соглашение между правительствами РК и королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований". Теперь граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда, при этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода. Сотрудники посольства настоятельно просят казахстанцев, планирующих поездки в Таиланд, учитывать изменения миграционного режима. "При необходимости пребывания в стране свыше 30 дней следует заблаговременно оформить соответствующую визу". Пресс-служба посольства РК в Таиланде Неделей ранее, 7 сентября, казахстанцев предупреждали об изменении правил въезда в Китай. Что изменилось, можно прочитать по этой ссылке.



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