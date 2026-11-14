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Туризм

Мир над облаками: кадры из Алматы взбудоражили Казнет

Горы, снег , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 10:53 Фото: pixabay
Тревел-блогер в очередной раз показал красоту Алматы, однако в этот раз в кадры попали вовсе не архитектура или знаменитые горы, а облака, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский тревел-блогер, фотограф и видеограф Мәткерім Нығмат на своей страничке в Instagram выложил захватывающее дух видео. Автор отметил, что такую красоту можно наблюдать в 20 км от Алматы. Снять такие виды ему удалось прямо с кабинки канатной дороги.

"Всего в 20 км от Алматы вы сможете наблюдать за такими видами", – говорит автор видео.

28-летний алматинец любит путешествовать и снимать природу. Видеографией он занимается около восьми лет.

На видео – Алматы с высоты птичьего полета будто погружен в пушистые облака. Местами лишь виднеются белоснежные макушки гор.

Казахстанцы восхитились красивыми видами:

  • С БАО тоже открывается такой же прекрасный Алматы.
  • Во сколько или когда нужно выезжать в горы, чтобы попасть в такую красоту.
  • Вчера я поднялся еще выше и снял удивительные кадры нашего города.
  • Невероятно прекрасно.

Ранее алматинский фотограф Дмитрий Доценко показал невероятные кадры заснеженного Большого Алматинского озера.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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