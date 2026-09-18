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Туризм

До 15 млн туристов ожидается в Казахстане к 2029 году

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 12:02 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Министерстве туризма и спорта озвучили прогноз по увеличению потока туристов в стране на ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что по итогам 2025 года государственную границу Казахстана пересекли 15,7 млн иностранных посетителей.

"Данный показатель сформирован по данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и характеризует количество иностранных граждан, въехавших в страну. Он не равнозначен количеству иностранных туристов, воспользовавшихся услугами объектов размещения", – говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

В министерстве намерены продолжить работу по обеспечению дальнейшего роста показателей.

"Согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, к 2029 году предусмотрено увеличение количества внутренних туристов, обслуженных местами размещения, до 11 млн человек. А въездных туристов, обслуженных местами размещения, до 4 млн человек. С учетом предусмотренной динамики в 2027 году планируется обеспечить дальнейший рост внутреннего и въездного туристских потоков", – добавили в Минтуризма.

Ранее мы писали, что более 140 гостиниц и санаториев построят в Казахстане в 2027 году.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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