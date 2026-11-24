22 ноября второй крупный круизный лайнер отечественной постройки, Adora Flora City, отправился в свой первый рейс в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CGTN, судно, на борту которого находилось более 3800 пассажиров, отправилось из Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая в шестидневное, пятиночное путешествие в Гонконг и Хюэ (Вьетнам).

Судно длиной 341 метр и валовой вместимостью 141 900 тонн имеет 2130 кают и может вместить до 5232 пассажиров.

Строительство лайнера Adora Flora City началось в августе 2022 года. Судно, эксплуатируемое компанией Adora Cruises, входящей в состав China Tourism Group, было передано заказчику в Шанхай, Восточный Китай, 6 ноября и совершило свой первый пробный рейс 9 ноября.

Ши Дай, председатель правления Китайской туристической группы, заявил, что компания использует круизные операции для стимулирования развития комплексных продуктов культурного туризма и туристических впечатлений, стремясь установить новый стандарт отдыха на море.

Лайнер Adora Flora City больше по размерам и имеет более обтекаемый дизайн, чем его сестра, Adora Magic City, начав коммерческую эксплуатацию в январе 2024 года.

Ху Чжэньюй, заместитель директора Цяньхайского отделения Китайского института развития, заявил, что ввод в эксплуатацию двух крупных круизных судов отечественной постройки знаменует собой новый этап в развитии круизной индустрии Китая.

Ранее сообщалось, что туристические жемчужины Казахстана вошли в мировой топ-100.