Пиренейский поселок в Испании выставлен на продажу за 295 000 евро (148 млн 202 тыс. 100 тенге), что на 155 000 евро меньше его первоначальной цены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет leParisien, это уникальная возможность приобрести недвижимость, которая может порадовать даже самых отважных любителей Пиренеев. В самом сердце горного хребта, на каталонской стороне, в провинции Лерида, примерно в 18 км от Андорры, выставлен на продажу заброшенный поселок.

Фото: Aldeas Abandonadas

Главная новость – это цена, которая недавно снизилась на 155 000 евро с момента начала продаж в 2020 году. На момент продажи через специализированный портал Aldeas Abandonadas 450 000 евро стоят некоторые автомобили.

В состав объекта входят несколько разрушенных зданий (приблизительно 1500 м² застроенной площади) и имение площадью около 30 гектаров, окруженное лесами, сосновыми лесами, кустарниками и лугами. Исторический центр объекта сосредоточен на участке площадью 2368 м².

Однако следует учитывать, что все здания нуждаются в полной реконструкции.

В отличие от заброшенных деревень, переданных в собственность в качестве обычной сельской собственности, этот участок имеет статус городской земли, подтвержденный Планом городского планирования и развития 2013 года (POUM), что открывает путь к созданию зоны городского развития (ZDU).

Фото: Aldeas Abandonadas

Одной из главных задач, стоящих перед инвестором, будет восстановление пригодности поселка для проживания. Это будет непросто. Доступ осуществляется по асфальтированной дороге, за которой следует примерно 2,5 км по лесной тропе. Агентство заверяет, что маршрут проходим для стандартного автомобиля, но рекомендует использовать внедорожник или кроссовер.

Обеспечение электроснабжения станет еще одной серьезной проблемой, поскольку ближайший опорный столб находится примерно в 2,5 км от местности. Поэтому подключение к сети будет затруднено и потребует дополнительных исследований. Что касается водоснабжения, если на участке есть родник и пруд, эти два ресурса необходимо будет восстановить.

В целях сохранения конфиденциальности и предотвращения возможного мародерства, иберийское агентство пока держит в секрете название деревни и ее точное географическое местоположение.

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