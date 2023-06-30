Экс-первая ракетка Казахстана готовится к возвращению на корт

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс готовится к возвращению в WTA тур. Из-за проблем со здоровьем и череды травм бывшая 31-я ракетка мира никак не могла вернуться на корт, сообщает Zakon.kz.

О возвращении на корт Зарина Дияс сообщила своим подписчикам в сториз Instagram.

"Друзья, всем привет! Я еще нахожусь в процессе восстановления. Планировала вернуться к травяному сезону, но, к сожалению, мне понадобилось больше времени. Как вы все знаете, у меня была травма плеча. Все идет хорошо, я готовлюсь, восстанавливаюсь и планирую вернуться к американской серии хардового сезона (конец июля)", – отметила Зарина Дияс в сториз Instagram. Зарина Дияс

За последние полтора года 29-летняя казахстанка провела всего два матча. На Australian Open-2022 уступила в первом круге своей соотечественнице Елене Рыбакиной, а на прошлогоднем "Ролан Гаррос" проиграла на старте квалификации.

Ранее стало известно, что в полуфинале юниорского турнира ITF в Иране пройдет казахстанское дерби.

