Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Экс-первая ракетка Казахстана готовится к возвращению на корт

Теннис WTA Фото: Instagram/zarinadiyas
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс готовится к возвращению в WTA тур. Из-за проблем со здоровьем и череды травм бывшая 31-я ракетка мира никак не могла вернуться на корт, сообщает Zakon.kz.

О возвращении на корт Зарина Дияс сообщила своим подписчикам в сториз Instagram.

"Друзья, всем привет! Я еще нахожусь в процессе восстановления. Планировала вернуться к травяному сезону, но, к сожалению, мне понадобилось больше времени. Как вы все знаете, у меня была травма плеча. Все идет хорошо, я готовлюсь, восстанавливаюсь и планирую вернуться к американской серии хардового сезона (конец июля)", – отметила Зарина Дияс в сториз Instagram.Зарина Дияс

За последние полтора года 29-летняя казахстанка провела всего два матча. На Australian Open-2022 уступила в первом круге своей соотечественнице Елене Рыбакиной, а на прошлогоднем "Ролан Гаррос" проиграла на старте квалификации.

Ранее стало известно, что в полуфинале юниорского турнира ITF в Иране пройдет казахстанское дерби.

Читайте также

Испанский теннисист завершил карьеру

Экс-первая ракетка мира объявила о возобновлении карьеры

В полуфинале юниорского турнира ITF пройдет казахстанское дерби

Пахита Амири
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
Кому нелегко придется в июле рассказали астрологи
Кому придется нелегко в июле, рассказали астрологи
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 29 июня
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления