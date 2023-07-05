"Уимблдон-2023": старт третьего игрового дня отложен из-за дождя

Дождь вносит свои коррективы в расписание третьего игрового дня основной сетки Уимблдона. Начало первых матчей отложено на полтора часа из-за дождя, сообщает Zakon.kz.

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Встречи должны были стартовать 5 июля в 11:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны), но организаторы перенесли игры на полтора часа.

Вчера, 4 июля, из-за непогоды в Лондоне не были доиграны 60 матчей, в том числе с участием представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Все перенесенные матчи были запланированы на 5 июля. В третий игровой день встречу второго круга должен провести лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.

Ранее Ана Иванович назвала свою самую любимую теннисистку в текущем туре.