"Уимблдон-2023": видеообзор лучших моментов третьего игрового дня

Организаторы самого престижного турнира в теннисе – Уимблдона –представили видеообзор лучших розыгрышей в третий игровой день, сообщает Zakon.kz.

Сенсационные результаты в третий игровой день были зафиксированы в женском одиночном разряде. Стартовый раунд не смогли преодолеть восьмая и 19-я ракетки мира.



Гречанка Мария Саккари (8-я в рейтинге WTA) сенсационно проиграла украинке Марте Костюк – 0:6, 7:5, 6:2. Для Костюк это первая победа над соперницей из топ-10. До этого она проиграла 14 матчей теннисисткам такого уровня. Кроме того, она третий раз в карьере выиграла матч, в котором уступила первый сет с баранкой. Саккари, в свою очередь, впервые с 2018-го проиграла в первом круге Уимблдона.

19-я ракетка мира, финалистка Уимблдона-2021, чешская теннисистка Каролина Плишкова потерпела поражение в первом круге от представительницы Сербии Наталии Стеванович (225-я в рейтинге WTA). Игра завершилась победой сербской теннисистки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

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Ранее вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в третий круг "Челленджера" в Германии.