Подсчитан размер призовых Елены Рыбакиной за три победы на Уимблдоне-2023

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за три победы на Уимблдоне-2023, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz за победу в трех матчах: с американкой Шелби Роджерс, француженкой Ализе Корне и британкой Кэти Бултер Елены уже гарантировала себе призовые в размере 240 120 евро, а также 240 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что в одиночном разряде Рыбакина вышла в 1/8 финала, разгромно обыграв сегодня Кэти Бултер. Следующей соперницей Елены Рыбакиной будет бразильская теннисистка Беатрис Аддад Майя (13-е место).

Елена Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона и сейчас продолжает защиту титула на Уимблдоне.



