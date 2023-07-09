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Александр Бублик под бурные овации покинул Уимблдон

Александр Бублик под бурные овации покинул Уимблдон Фото: wimbledon.com
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в упорной борьбе потерпел поражение в 1/8 финала Уимблдона от россиянина Андрея Рублева, сообщает Zakon.kz.

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Встреча между Александром Бубликом (26-й в рейтинге АТР) и Андреем Рублевым (7-й в рейтинге АТР) прошла на Центральном корте Открытого чемпионата Великобритании. Драматичный матч оправдал все ожидания зрителей, чему подтверждение счет – 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Рублева. Пятисетовый "триллер" длился 3 часа 17 минут. На счету нашего теннисиста – 39 подач навылет, 14 двойных ошибок, также Бублик не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. Седьмая ракетка мира по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил всего две двойные ошибки. 

Российский теннисист впервые в карьере пробился в четвертьфинал травяного "Большого шлема". За выход в полуфинал Рублев поспорит с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Российский теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал травяного Большого шлема

Фото: wimbledon.com

Стоит отметить, этот матч в качестве линейного судьи обслуживала казахстанский арбитр Меруерт Каукеева.  

Ранее Zakon.kz представил рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

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